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Жительница Татарстана выиграла премию «Студент года — 2021»

Алию Аглиуллину признали лучшей в национальном конкурсе «Студент года — 2021»
Алия Аглиуллина

Алия Аглиуллина. Фото: Министерство по делам молодежи РТ

Жительница Татарстана Алия Аглиуллина выиграла Гран-при национальной премии «Студент года — 2021» среди профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщает «Татар Информ».

По информации издания, участниками конкурса стали 400 обучающихся из 69 регионов России. Отмечается, что республика была представлена во всех номинациях, в четырех из которых жители региона были признаны лучшими.

Согласно материалу, несколько дней финалисты проходили различные испытания в онлайн-формате. Среди конкурсов, например, проводились самопрезентация, специальные тестирования и кейсы, а также открытые уроки, дебаты, ролевые игры и другие активности, зависящие от категории.

Премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Известно, что национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу президента России Владимира Путина.

Ранее в декабре учитель из Казани стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 2021 года. Сотрудница казанской гимназии №102 Анастасия Сотникова победила в номинации «Молодые учителя». Всего за данное звание боролись 63 педагога из разных регионов страны, среди которых выделили девять лучших учителей.

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Майя Пономаренко
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