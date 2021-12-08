Учитель из Казани стала лауреатом конкурса «Педагогический дебют»

Учитель математики из Казани Анастасия Сотникова стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 2021 года. Об этом сообщает информационное агентство «Татар Информ».

Согласно материалу, сотрудница казанской гимназии №102 победила в номинации «Молодые учителя». Известно, что за данное звание боролись 63 педагога из разных регионов страны, среди которых выделили девять лучших учителей.

Отмечается, что очный этап соревнования проходил со 2 по 8 декабря в Москве. Всего в нем приняли участие 706 преподавателей, педагогический стаж которых не превышает пять лет.

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» проводится с 2006 года с целью создания условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников.

В октябре физик из Тюмени стала учителем года. «Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2021" является Костылева Екатерина Сергеевна, Тюменская область, учитель физики, гимназия номер 16», — зачитала результаты конкурса вице-премьер России Татьяна Голикова. В общей сложности в финал прошли 85 человек.