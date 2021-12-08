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Учитель из Казани стала лауреатом конкурса «Педагогический дебют»

Учитель математики Анастасия Сотникова победила в номинации «Молодые учителя»

Фото: Shutterstock

Учитель математики из Казани Анастасия Сотникова стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 2021 года. Об этом сообщает информационное агентство «Татар Информ».

Согласно материалу, сотрудница казанской гимназии №102 победила в номинации «Молодые учителя». Известно, что за данное звание боролись 63 педагога из разных регионов страны, среди которых выделили девять лучших учителей.

Отмечается, что очный этап соревнования проходил со 2 по 8 декабря в Москве. Всего в нем приняли участие 706 преподавателей, педагогический стаж которых не превышает пять лет.

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» проводится с 2006 года с целью создания условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников.

В октябре физик из Тюмени стала учителем года. «Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2021" является Костылева Екатерина Сергеевна, Тюменская область, учитель физики, гимназия номер 16», — зачитала результаты конкурса вице-премьер России Татьяна Голикова. В общей сложности в финал прошли 85 человек.

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Майя Пономаренко
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