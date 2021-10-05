Физик из Тюмени стала учителем года

Учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева победила в конкурсе Учитель года

Учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала победителем конкурса «Учитель года». Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2021" является Костылева Екатерина Сергеевна, Тюменская область, учитель физики, гимназия номер 16», — зачитала результаты конкурса Голикова.

Всего в финал прошли 85 человек со всех регионов страны. В их числе 15 учителей русского и литературы, 14 конкурсантов преподают английский, столько же являются учителями начальных классов. До финала также дошли 11 преподавателей истории, 8 физиков, 7 математиков, 6 биологов, 5 информатиков, по 2 учителя химизии и физкультуры, а также учитель географии.

Позже глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что все призеры конкурса станут его советниками.