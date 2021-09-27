Путин поручил подумать о госрегулировании оборота информации для детей в сети

Владимир Путин поручил изучить вопрос регуляции оборота информации для детей в интернете

Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Государственного Совета поручил изучить возможность государственного регулирования оборота информации для детей в интернете. Об этом сообщается в соответствующем документе, опубликованном на сайте Кремля.

«[Рассмотреть вопрос] об установлении государственного регулирования оборота информационной продукции для детей, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"», — говорится в поручении.

Ответственными по данному поручению являются премьер Михаил Мишустин и председатель комиссии Госсовета по направлению «Образование», губернатор Кировской области Игорь Васильев. Доклад о проделанной работе они должны будут предоставить до 1 марта 2022 года.

Ранее президент поручил начиная с 2022 года создать телевизионное шоу «Учитель года», трансляция которого будет проходить «с использованием зрелищных креативных подходов». Проект будут показывать на «общероссийском обязательном общедоступном канале». Также Путин поручил ежегодно финансировать телепроект из федерального бюджета.