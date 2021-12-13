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Российский студент зарезал бездомную собаку для приготовления еды

В Иркутской области студент зарезал бездомную собаку для приготовления еды

Кадр: МВД РФ

В городе Зиме Иркутской области 18-летний студент одного из профучилищ зарезал бездомную собаку, чтобы приготовить еду. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по региону.

Полицейскими удалось выявить факт жестокого обращения с животным после мониторинга соцсетей. В течение часа подозреваемый был установлен. В квартире российского студента оперативники нашли нож и останки собаки.

Возбуждено дело по части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель»). Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

На дороге в Биробиджан водитель сбил косулю, раненое животное мужчина добивал монтировкой. В отношении россиянина заведено уголовное дело по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

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Анна Щербакова
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