Российский водитель добил монтировкой сбитую на дороге косулю и попал на видео

Водитель сбил косулю на дороге в Биробиджан и добил животное кулаками и монтировкой

На дороге в Биробиджан водитель сбил косулю, раненое животное мужчина добивал монтировкой. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Ньюсач».

На кадрах видно, как россиянин наносит кулаками удары истерзанному животному. Мужчину подначивает приятель, который фиксирует все на камеру. «Уже третьего козла задавил», — кричит водитель.

Затем мужчина тащит косулю к автомобилю. Достает из багажника монтировку и продолжает бить животное под одобрительные возгласы снимающего.

По информации «Ньюсача», героя ролика уже удалось вычислить. Подчеркивается, что молодой человек был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

В отношении россиянина заведено уголовное дело по статье 245 УК («Жестокое обращение с животными»).

Ранее житель Новоуральска избил собаку бейсбольной битой возле одной из жилых многоэтажек на улице Максима Горького. На появившихся в сети кадрах видно, как мужчина выпускает из внедорожника питомца. Затем он достает бейсбольную биту и несколько раз ударяет животное.