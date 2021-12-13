Стало известно о жертвах среди мирного населения в Сирии из-за США

Засекреченная спецгруппа США в Сирии, координировавшая удары по позициям террористической организации «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) зачастую предлагала сомнительные цели для военных, что приводило к жертвам среди мирного населения. Об этом стало известно The New York Times (NYT).

Как пишет издание со ссылкой на бывших и действующих представителей военных структур, а также разведки, подразделение пренебрегало нормами безопасности и не всегда проверяло полученную информацию от разведки о расположении колонн, заминированных машин и командных центров боевиков.

Другие военные и сотрудники ЦРУ выразили обеспокоенность из-за методов работы группы, которая действовала с 2014 по 2019 год. Жертвами ударов были фермеры, дети и семьи, которые пытались укрыться от боевых действий.

В составе Talon Anvil действовали не более 20 человек, при координации подразделения могло быть выпущено около 112 тысяч ракет и бомб. Многие удары были совершены не по поручению высокопоставленных военных, а по инициативе командующих спецназа низкого ранга в составе группы.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал авиаудары США в Сирии, которые произошли в 2019 году, и были скрыты Вашингтоном.