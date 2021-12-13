В Германии призвали ужесточить регулирование Telegram

В целях борьбы с разжиганием ненависти в интернете необходимо ужесточить регулирование контента в мессенджере Telegram. К этому призвала глава МВД Германии Нэнси Фезер, ее слова передает ТАСС.

«Мы должны действовать более решительно против травли, насилия и ненависти в интернете», — заявила политик. Она напомнила, что Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило два дела против Telegram о нарушении закона об улучшении правоприменения в социальных сетях. При этом оператор ресурса, по словам Фезер, не отреагировал на указанные обвинения.

25 ноября стало известно, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России завели против Telegram три новых дела о принудительном взыскании семи миллионов рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент. Всего ФССП ведет против организации пять исполнительных производств о принудительном взыскании 12 миллионов рублей.