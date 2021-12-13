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Туристам в Таиланде разрешили отмечать Новый год с алкоголем

В Таиланде разрешили иностранцам отмечать Новый год в ресторанах с алкогольными напитками

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Таиланда разрешили иностранным туристам, в том числе из России, отмечать Новый год в ресторанах с алкогольными напитками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

«Употребление алкогольных напитков в ночь с 31 декабря на 1 января будет разрешено до 01:00 по местному времени в заведениях на открытом воздухе», — заявила она.

При этом Андамо отметила, что посетителям новогодних мероприятий, в которых участвует более тысячи человек, необходимо быть полностью вакцинированными от коронавируса и иметь при себе отрицательный антиген-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа.

Ранее в декабре из-за угрозы распространения омикрон-штамма власти Таиланда решили отменить ряд послаблений для иностранных туристов. Было решено повременить с упрощением правил въезда в страну. В частности, время самоизоляции не будет сокращено — россиянам, приезжающим по программе «песочницы», придется находиться на карантине в течение семи ночей.

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Валентина Процкова
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