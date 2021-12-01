Власти Таиланда решили отменить послабление правил въезда для туристов

Из-за угрозы распространения омикрон-штамма власти Таиланда решили отменить ряд послаблений для иностранных туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Туристическое управление королевства (ТАТ).

Власти страны приняли решение повременить с упрощением правил въезда в страну. В частности, время самоизоляции не будет сокращено — российским туристам, приезжающим в Таиланд по программе «песочницы», придется находиться на карантине в течение семи ночей.

Материалы по теме На крыше мира. Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь «Некоторые живут прямо на земле» Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия

Тем не менее решение о замене второго ПЦР-теста (который необходимо сделать на 4-5 день пребывания в Таиланде) на экспресс-тест остается в силе. Также про-прежнему разрешается въезд в страну путешественникам, переболевшим коронавирусом в течение трех месяцев до поездки.

Уточняется, что остальные условия въезда в Таиланд остаются прежними: отдыхающим необходимо иметь сертификат вакцинации, страховку с покрытием 50 тысяч долларов (около 3,7 миллиона рублей), ПЦР-тест сроком не более 72 часов и подтверждение оплаты двух дополнительных анализов по прилете.

Ранее в ноябре туристка из России, которая решила отправиться на Пхукет несмотря на пугающие путешественников правила въезда, раскрыла правду об особенностях отдыха на курорте. По ее словам, на курорте действуют некоторые ограничения, однако остальные условия отдыха, такие как еда, количество ресторанов и состояние пляжей, россиянка назвала идеальными.