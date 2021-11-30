Отдохнувшая на Пхукете россиянка раскрыла правду о пугающих туристов правилах

Туристы из России: для въезда на Пхукет потребуется сдать ПЦР-тесты на 18 тысяч рублей

Туристка из России решила отправиться на Пхукет несмотря на пугающие путешественников правила въезда и раскрыла правду об особенностях отдыха на курорте. Своим опытом и рекомендациями она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

В первую очередь отдохнувшая россиянка напомнила, что в настоящее время на Пхукет могут попасть только привитые от коронавируса россияне. Для этого также потребуется разрешение на въезд Thailand Pas с QR-кодом, оформленным на специальном сайте, сертификат о вакцинации, бронь отеля SHA+, туристическая страховка с покрытием не менее 50 тысяч долларов (около 3,8 миллионов рублей) и подтверждение оплаты ПЦР-тестов по прилете.

«Анкету советуют заполнять за семь дней до вылета, нам ответ пришел через два дня. ПЦР-тесты нужно оплатить заранее, их два, плюс еще один нужен для посадки в самолет, его можно сдать в любой нашей клинике. На данный момент суммарная стоимость трех тестов — 18,2 тысячи рублей на человека», — посоветовала девушка.

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По словам россиянки, на курорте действуют некоторые ограничения, например, персонал отеля носит маски, также строго регламентировано разрешенное количество туристов на экскурсиях.

«Но никакого фанатичного масочного режима или никому не нужных замеров температуры. Кажется, жизнь тут вернулась в прежнее русло. Туристов много, наших соотечественников чуть меньше, чем раньше, но тоже немало», — заметила путешественница.

Кроме того, остальные условия отдыха, такие как еда, количество ресторанов и состояние пляжей, туристка назвала идеальными. Тур на двоих на 12 дней с перелетом и питанием на базе завтраков обошелся в 149 тысяч рублей. «Однозначно возня с документами того стоила, и даже деньги на тесты совсем не жалко», — считает россиянка.

Ранее в ноябре российские туристы, отдыхающие в Паттайе, описали реальную обстановку на популярном тайском курорте после открытия границ. Отмечалось, что несмотря на закрытие ряда мест общественного питания из-за пандемии COVID-19, многочисленные рестораны, кафе, магазины и рынки работают в обычном режиме.

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