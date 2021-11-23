Россияне описали реальную обстановку на популярном курорте Таиланда

Российские туристы, отдыхающие в Паттайе, описали реальную обстановку на популярном тайском курорте после открытия границ. Своими наблюдениями они поделились со специалистами Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Несмотря на закрытие ряда мест общественного питания из-за пандемии COVID-19, многочисленные рестораны, кафе, магазины, рынки работают в обычном режиме. Также открыты для посещения бильярд, боулинг и спортивные площадки. Ночные бары и дискотеки до 16 января 2022 года работать не будут.

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При этом отмечается, что рестораны и кафе работают до 23 часов, но в них, в отличие от Бангкока, Пхукета и Краби, продажа алкоголя запрещена. В торговых центрах Паттайи вновь заработали зоны для детей с игровыми автоматами, но игровые площадки пока закрыты.

Среди популярных туристических достопримечательностей, доступных отдыхающим, — тропический сад Нонг Нуч, парк миллионолетних камней и крокодиловая ферма. Кроме того, россияне с детьми могут посетить океанариум «Подводный мир», аквапарк «Рамаяна», зоопарк и овечью ферму.

Ранее в ноябре отечественные путешественники массово пожаловались на сложности при регистрации в ThaiPass — с 1 ноября все прибывающие в Таиланд туристы обязаны предоставить необходимый перечень документов онлайн. Эксперты порекомендовали туристам регистрироваться в системе заранее — как минимум за две недели до поездки, чтобы в случае неудачной попытки заполнить форму снова.