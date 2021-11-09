Российские туристы массово пожаловались на сложности при въезде в Таиланд

Россияне пожаловались на сложности при регистрации в системе ThaiPass для въезда в Таиланд

Россияне массово пожаловались на сложности при регистрации в системе ThaiPass — с 1 ноября все прибывающие в Таиланд туристы обязаны предоставить необходимый перечень документов онлайн. Об этом сообщает портал TourDom.

Отмечается, что провинции, которые входят в программу «песочница», устанавливают разные правила въезда. Например, для отдыха на Пхукете российским туристам можно забронировать проживание как напрямую от отеля, так и через онлайн-сервисы. Для посещения Паттайи наоборот необходимо подтверждать бронь, трансфер и оплачивать ПЦР-тесты только через гостиницу, так как ThaiPass не принимает документы от интернет-площадок.

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«Пока это такой квест, что есть ощущение, будто не на отдых едешь, а оформляешь визу в космос», — написал один из путешественников в социальных сетях.

Эксперты порекомендовали туристам регистрироваться в ThaiPass заранее — как минимум за две недели до поездки, чтобы в случае неудачной попытки заполнить форму снова. Еще один способ минимизировать трудности при оформлении — это покупка путевки у туроператора, который помогает с оформлением всех документов.

Ранее в ноябре эксперты туристической отрасли зафиксировали взрывной спрос на отдых в Таиланде среди россиян. Так, востребованность авиаперелетов за последний месяц увеличилась в восемь раз. Как рассказал PR-директор онлайн-сервиса Aviasales Янис Дзенис, средний чек за билет в обе стороны на одного человека на зимние праздники составляет примерно 62 тысячи рублей.