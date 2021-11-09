Россия возобновила авиасообщение с десятью странами

Россия с 9 ноября возобновляет полномасштабное регулярное авиасообщение с десятью странами — Австрией, Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией. Информация об этом появилась на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Так, со вторника российские авиакомпании смогут выполнять рейсы Москвы в Нассау (два рейса в неделю), из Москвы и Сочи в Тегеран (три и один рейс в неделю соответственно), а также из Москвы в Эйндховен (семь рейсов в неделю) и из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи в Амстердам — по два раза в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, авиакомпании смогут совершать два рейса в неделю из Москвы в Бангкок и в Пхукет, а также из Санкт-Петербурга в Берген, Осло, Стокгольм и Гетеборг по два рейса в неделю.

С 9 ноября возобновляется авиасообщение со Словенией по маршруту Москва — Любляна с частотой три рейса в неделю и Тунисом по маршруту Москва — Монастир с частотой семь рейсов в неделю.

Вдобавок оперштаб увеличил числа рейсов в 12 стран, среди которых оказались Болгария, Албания, Венгрия, Венесуэла, Греция, Испания, Германия, Мальта, Италия, Мальдивы, Франция и Македония.

С 9 ноября Австрия снимает все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на авиасообщение с Россией, при этом правила въезда в страну останутся неизменными. Путешествие по стране возможно по туристической визе, однако при отсутствии сертификата о вакцинации препаратом, одобренным в ЕС или ВОЗ, необходимо пройти карантин длительностью десять дней либо сдать тест на шестой день после прибытия в страну.