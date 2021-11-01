Россиянам напомнили правила въезда в Таиланд

Россиянам напомнили, что с 1 ноября для въезда в Таиланд необходимо предоставить ПЦР-тест

Российским путешественникам, которые собираются посетить Таиланд, напомнили правила въезда в азиатскую страну с 1 ноября. Об этом пишет ТАСС.

Так, планирующие поездку в королевство туристы должны заранее зарегистрироваться в новой системе ThaiPass и загрузить туда сертификат о вакцинации, данные о бронировании отеля с сертификатом SHA+, сведения о медицинской страховке с покрытием не менее чем на 50 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей) и фотографию заграничного паспорта.

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После проверки документов (от трех до пяти дней) на электронную почту заявителя поступит QR-код, который необходимо будет предоставить в аэропорту Таиланда вместе с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия.

«Россияне могут воспользоваться "песочницей", которая теперь распространилась в том числе на Бангкок, Хуахин и Паттайю», — рассказал генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Уточняется, что данная туристическая программа рассчитана на полностью привитых «Спутником V» российских отдыхающих и позволяет прибывать в Таиланд без соблюдения карантина, но с обязательным нахождением в пределах установленных 17 провинций на протяжении семи ночей.

Ранее, в октябре, сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с Таиландом и еще восемью странами 9 ноября. Рейсы с королевством восстанавливаются по маршрутам Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом участке.