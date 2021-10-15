В Таиланде захотели смягчить ограничения для туристов

АТОР: Таиланд с 1 ноября отменит карантин по приезде для привитых от COVID-19 туристов

Власти Таиланда захотели смягчить коронавирусные ограничения для вакцинированных путешественников. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, с 1 ноября планируется отменить обязательный карантин по приезде в страну для полностью привитых от COVID-19 иностранных туристов, в том числе из России. Кроме того, ожидается отмена ограничений на передвижение отдыхающих по территории королевства.

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Также отмечается, что в рамках упрощения въезда в Таиланд система СОЕ будет заменена на Thai Pass для прибывающих по воздуху вакцинированных путешественников. Отдыхающим без прививки и всем, кто пересекает морскую или сухопутную границу, по-прежнему придется запрашивать сертификат COE.

С 1 октября Таиланд объявил о смягчении ковидных мер в сфере досуга и развлечений для иностранных туристов. Согласно новым правилам, отдыхающие и местные жители смогут покупать алкоголь в кафе и ресторанах до 22:00. Помимо этого, вновь открываются игровые, бильярдные и компьютерные клубы.