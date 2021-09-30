Таиланд объявил о смягчении антиковидных ограничений для туристов

Власти Таиланда объявили о смягчении коронавирусных ограничений в сфере досуга и развлечений с 1 октября 2021 года для иностранных путешественников, в том числе из России. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, губернатор острова Пхукет решил отказаться от ряда антиковидных мер, касающихся функционирования учреждений и мест общественного пользования провинции. Согласно новым правилам, допускается проведение мероприятий с количеством участников до 200 человек. Туристы и местные жители смогут покупать алкоголь в кафе и ресторанах до 22:00 часов, снова открываются игровые, бильярдные и компьютерные клубы.

Отмечается, что в настоящий момент остров находится в оранжевой зоне по уровню распространения COVID-19. Тут нет ограничений на поездки или часы работы заведений общественного питания. При этом массовые мероприятия рассчитаны только на 100 человек.

С 1 октября власти Таиланда решили упростить въезд в страну для одной категории иностранных путешественников. Для полностью привитых отдыхающих обязательный карантин сократится с 14 до 7 дней. Туристы, не до конца прошедшие курс вакцинации, будут вынуждены провести десять дней в изоляции, если они прилетели в Таиланд на самолете, или 14 дней, если прибыли по воде и суше.