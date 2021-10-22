Таиланд отказался пускать в страну россиян без карантина

Власти Таиланда опубликовали список из 46 стран, граждане которых могут с 1 ноября прилетать в любые провинции государства без соблюдения изоляции — Россия в этот перечень не вошла. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, королевство отказалось пускать туристов из России без соблюдения обязательного карантина. Как заявили в Генконсульстве России на Пхукете, перечень стран, гражданам которых будет разрешено пересечение границы без соблюдения изолинии, обновят 15 ноября.

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При этом отмечается, что российские путешественники смогут прилетать без карантина только в те провинции, которые входят в программу «песочница». Среди них Пхукет, Сураттхани, Пханг-Нга и Краби. Чтобы свободно перемещаться по стране, граждане РФ должны пробыть в указанных регионах минимум семь дней.

Ранее в октябре сообщалось, что власти Таиланда запланировали смягчить условия въезда для вакцинированных туристов, в том числе для путешественников из России. Кроме того, ожидается отмена ограничений на передвижение отдыхающих по территории королевства и замена системы СОЕ на Thai Pass.