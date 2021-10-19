Таиланд объявил о новых ограничениях для туристов после открытия границ

Bangkok Post: в Бангкоке организуют «центры тестирования» для туристов по всему городу

В столице Таиланда, Бангкоке, объявили об открытии «центров тестирования», в которых будут проверять туристов на наличие коронавируса. О новых ограничениях сообщает Bangkok Post.

Издание ссылается на заявление губернатора Бангкока Асвина Кванмуанга, который отметил, что правительство разработало политику открытия границ страны для иностранных туристов к 1 ноября, которая также предусматривает введение дополнительных мер — тестирование на коронавирус и карантин.

Отмечается, что для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса между иностранными путешественниками и местными жителями, мэрия Бангкока организует пункты проверки на COVID-19. В отличие от Пхукета, где туристов проверяют в отелях при регистрации, «центры тестирования» будут располагаться по всему городу.

При выявлении случая заражения человека поместят в отель на карантин, где он будет ждать результат повторного ПЦР-теста. Помимо прочего, планируется организовать проведение экспресс-тестов на антигены и пункты вакцинации в популярных туристических местах и развлекательных заведениях.

Ранее в октябре российским туристам назвали оптимальную цену на путевки в Таиланд. Так, минимальная стоимость 11-дневного тура на Пхукет в четырехзвездочный отель на базе завтраков обойдется двум туристам в 106 тысяч рублей.