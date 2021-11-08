Туристы слетали в Таиланд и показали опустевшие пляжи курортов

Иностранные путешественники слетали в Таиланд и рассказали о ситуации на курортах королевства. Видео с впечатлениями отдыхающих опубликовал портал TourDom.

На одном из размещенных роликов показана опустевшая набережная Джомтьена в Паттайе. «У нас тут миллионы туристов, — иронизирует автор. — Время 11:30, но, если я приду сюда днем, людей вряд ли будет больше. Здесь скучно и нечем заняться».

При этом путешественник отметил ряд плюсов в отсутствии большого количества отдыхающих. Среди них — чистое море, много свободного места на пляже и низкая стоимость проживания. «Квартиру, за которую прежде просили 10-12 тысяч бат (21,6-25,9 тысячи рублей) в месяц, теперь можно снять за 5-6 тысяч бат (10,8-12,9 тысячи рублей)», — отметил он.

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Во втором ролике был показан музыкальный фестиваль, проходящий в Паттайе 5 ноября. На кадрах видно, как музыканты выступают практически на пустом пляже.

Автор третьего видео демонстрирует несколько городских улиц, которые до пандемии коронавируса были известны среди любителей активной ночной жизни. Все бары, клубы и прочие развлекательные заведения закрыты, иллюминация выключена. «Пятница, десять часов вечера. Только посмотрите! Здесь даже страшно находиться: вокруг темно и некомфортно», — заявил турист.

Ранее в ноябре эксперты туристической отрасли зафиксировали взрывной спрос на отдых в Таиланде среди россиян. Так, стало известно, что востребованность авиаперелетов за последний месяц увеличилась в восемь раз.