Стало известно о взрывном спросе на отдых в Таиланде среди россиян

Спрос на авиаперелеты в Таиланд на Новый год среди россиян увеличился в восемь раз

Эксперты туристической отрасли зафиксировали взрывной спрос на отдых в Таиланде среди россиян. Об этом сообщает портал TourDom.

Стало известно, что востребованность авиаперелетов за последний месяц увеличилась в восемь раз. «Интерес подогревается новостями из королевства об открытии с 1 ноября ряда популярных туристических направлений, таких как Паттайя, Бангкок и другие», — рассказал PR-директор онлайн-сервиса Aviasales Янис Дзенис и добавил, что средний чек за билет в обе стороны на одного человека на зимние праздники составляет примерно 62 тысячи рублей.

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«Наши туристы очень соскучились по стране. Особенно много запросов на период новогодних каникул. Однако ввиду высокого спроса на эти даты со стороны европейских рынков, мест в популярных отелях с каждым днем все меньше», — заявили в компании PAC Group.

С коллегами согласился руководитель туроператора ITM Group Константин Мальков, отметив, что динамика бронирований туров растет еженедельно. По его словам, высоким спросом пользуются путевки в отели премиум сегмента. При этом 40 процентов продаж приходится на новогодние праздники, а 60 процентов — на период с середины января 2021 года по начало апреля 2022 года. Средняя стоимость отдыха для двоих туристов составляет 280 тысяч рублей.

Ранее российским путешественникам, которые собираются посетить Таиланд, напомнили правила въезда в азиатскую страну с 1 ноября. Туристы должны заранее зарегистрироваться в новой системе ThaiPass, загрузить туда установленные документы и сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до прибытия в королевство.