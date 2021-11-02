Стало известно о взрывном спросе на отдых в Таиланде среди россиян

Эксперты туристической отрасли зафиксировали взрывной спрос на отдых в Таиланде среди россиян. Об этом сообщает портал TourDom.
Стало известно, что востребованность авиаперелетов за последний месяц увеличилась в восемь раз. «Интерес подогревается новостями из королевства об открытии с 1 ноября ряда популярных туристических направлений, таких как Паттайя, Бангкок и другие», — рассказал PR-директор онлайн-сервиса Aviasales Янис Дзенис и добавил, что средний чек за билет в обе стороны на одного человека на зимние праздники составляет примерно 62 тысячи рублей.
«Наши туристы очень соскучились по стране. Особенно много запросов на период новогодних каникул. Однако ввиду высокого спроса на эти даты со стороны европейских рынков, мест в популярных отелях с каждым днем все меньше», — заявили в компании PAC Group.
С коллегами согласился руководитель туроператора ITM Group Константин Мальков, отметив, что динамика бронирований туров растет еженедельно. По его словам, высоким спросом пользуются путевки в отели премиум сегмента. При этом 40 процентов продаж приходится на новогодние праздники, а 60 процентов — на период с середины января 2021 года по начало апреля 2022 года. Средняя стоимость отдыха для двоих туристов составляет 280 тысяч рублей.
Ранее российским путешественникам, которые собираются посетить Таиланд, напомнили правила въезда в азиатскую страну с 1 ноября. Туристы должны заранее зарегистрироваться в новой системе ThaiPass, загрузить туда установленные документы и сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до прибытия в королевство.