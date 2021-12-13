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Прейскурант ЦУМа 1925 года с картинками продадут за 23 миллиона рублей

В Москве продадут раритетный прейскурант ЦУМа с перечнем товаров за 23 миллиона рублей

Фото: youla.ru

В Москве продадут прейскурант товаров ЦУМа 1925 года выпуска за миллионы рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте сервиса объявлений «Юла» и в «Объявлениях ВКонтакте».

Речь идет о небольшом издании с перечнем и иллюстрациями одежды, обуви и аксессуаров, а также обозначением их стоимости. «Краткий Прейс-Курант товаров Центрального универмага Мосторга за 1925 год (в прошлом универмаг "Мюр и Мерилиз", а ныне — это всем известный ЦУМ», — написал продавец из Москвы (орфография автора сохранена).

В описании объявления отмечается, что тираж брошюры с картинками составляет около 10 тысяч экземпляров на весь СССР. Прейскурант состоит из 70 страниц. Цена раритета — 23 миллиона рублей.

Ранее в декабре сообщалось, что в России продадут редкую «Волгу» (ГАЗ-22) 1969 года выпуска за миллион рублей. Согласно описанию, машина оснащена бензиновым двигателем мощностью 75 лошадиных сил, позволяющим развивать максимальную скорость 120 километров в час.

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Айсель Эюбова
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