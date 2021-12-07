В России продадут редкую «Волгу» за миллион рублей

В Москве выставили на продажу черную «Волгу» 1969 года выпуска за миллион рублей

В России выставили на продажу редкую «Волгу» (ГАЗ-22) почти за миллион рублей (999 999 рублей). Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

Уникальный пятидверный ретроавтомобиль черного цвета продается в Москве. Согласно описанию, «Волга» 1969 года выпуска оснащена бензиновым двигателем мощностью 75 лошадиных сил, позволяющем развивать максимальную скорость в 120 километров в час. На машине установлена механическая коробка передач. По словам автора объявления, пробег транспортного средства составляет 45 тысяч километров, в ПТС зарегистрированы три владельца.

Известно, что пяти- и семиместные универсалы с трансформируемым салоном выпускались на заводе «ГАЗ» в Горьком с 1962 по 1970 год. Главными преимуществами модели были вместительный багажник и высокая грузоподъемность (до 400 килограммов). Данный автомобиль использовался в советское время в качестве такси, транспорта скорой помощи и для перевозки пассажиров с габаритными грузами. За длинную крышу и характерную удлиненную форму кузова работники таксомоторных служб прозвали модель «сараем».

В апреле в Германии выставили на продажу раритетную синюю «Волгу» 1983 года производства за 700 тысяч рублей. Судя по фотографиям, автомобиль находится в хорошем состоянии. Пробег раритетного седана составляет почти 124 тысячи километров, автомобиль оснащен механической коробкой передач. Ярко-красный салон машины тоже хорошо сохранился.