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На Украине научились обходить запрет на бесплатные пластиковые пакеты

Жители Украины стали использовать полиэтиленовые перчатки вместо пластиковых пакетов

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Жители Украины научились обходить вступивший в силу запрет на бесплатные пластиковые пакеты. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Журналисты опубликовали фотографии украинских пользователей соцсетей, на которых показано, как жители республики выходят из ситуации с отсутствием бесплатных пластиковых пакетов для фасовки овощей и фруктов.

На кадрах можно увидеть, что вместо них люди начали использовать полиэтиленовые перчатки, которые по-прежнему находятся в свободном доступе в продуктовых магазинах. В частности, в них покупатели стали складывать красный перец чили, помидоры и картофель.

10 декабря на Украине вступил в силу закон «Об ограничении обращения пластиковых пакетов». Он предполагает запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов в магазинах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг. К нарушителям требования будут применяться административно-хозяйственные санкции.

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Алевтина Запольская
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