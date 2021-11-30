На Украине запретят бесплатные пластиковые пакеты

С 10 декабря на Украине вступает в силу закон «Об ограничении обращения пластиковых пакетов». Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов республики.

Отмечается, что с 10 декабря в стране начнет действовать первый этап предусмотренных законом ограничений. В частности, в магазинах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Исключением станет биоразлагаемые, а также сверхтонкие пакеты, используемые для упаковки сыпучих продуктов, свежей рыбы, мяса и льда.

К нарушителям данных требований будут применяться административно-хозяйственные санкции. Отмечается также, что на следующем этапе реализации закона в силу вступит ограничение на производство и оборот одноразовых изделий из пластика.

Ранее законопроект о запрете на использование пластиковых пакетов приняла Верховная Рада. Согласно ему, за их производство и распространение юридические и физические лица будут наказываться штрафом на сумму до 3,4 тысячи гривен (около 9,4 тысячи рублей), а при повторном нарушении — до 8,5 тысячи гривен (почти 23,5 тысячи рублей).