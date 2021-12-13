Определена судьба 100-метровой квартиры Нины Ургант

Квартира общей площадью 100 квадратных метров, где жила советская и российская актриса Нина Ургант, достанется телеведущему Ивану Урганту, пишет «Комсомольская правда». По данным издания, апартаменты в центре Санкт-Петербурга на самом деле не принадлежали артистке — недвижимость изначально оформили на ее внука.

У скончавшейся 3 декабря Нины Ургант было две квартиры в центре Петербурга и загородный дом в поселке Грузино, отмечает «Комсомольская правда». При этом 65-метровую в доме-памятнике на проспекте Римского-Корсакова актриса получила от городских властей и впоследствии вернула ее.

В последние годы Ургант жила в четырехкомнатной квартире в доме на пересечении Крюкова канала и набережной реки Мойки. Это жилье в 2007 году для бабушки купил Иван Ургант, и его судьба предопределена: недвижимость изначально была оформлена в собственность телеведущего. Точно не известно, сколько стоит квартира, но, по информации издания, в этом же доме похожий объект площадью 146 квадратных метров продается за 114 миллионов рублей.

Дом в Грузино в свою очередь унаследует Андрей Ургант — сын Нины Ургант, предположили юристы. Жилье в поселке выдавали артистам, и один из домов получила звезда «Белорусского вокзала».

Народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни у себя дома в Санкт-Петербурге. В 2014 году она рассказала, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона.