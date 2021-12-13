Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Определена судьба 100-метровой квартиры Нины Ургант

«Комсомольская правда»: 100-метровая квартира Нины Ургант достанется Ивану Урганту

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Квартира общей площадью 100 квадратных метров, где жила советская и российская актриса Нина Ургант, достанется телеведущему Ивану Урганту, пишет «Комсомольская правда». По данным издания, апартаменты в центре Санкт-Петербурга на самом деле не принадлежали артистке — недвижимость изначально оформили на ее внука.

У скончавшейся 3 декабря Нины Ургант было две квартиры в центре Петербурга и загородный дом в поселке Грузино, отмечает «Комсомольская правда». При этом 65-метровую в доме-памятнике на проспекте Римского-Корсакова актриса получила от городских властей и впоследствии вернула ее.

В последние годы Ургант жила в четырехкомнатной квартире в доме на пересечении Крюкова канала и набережной реки Мойки. Это жилье в 2007 году для бабушки купил Иван Ургант, и его судьба предопределена: недвижимость изначально была оформлена в собственность телеведущего. Точно не известно, сколько стоит квартира, но, по информации издания, в этом же доме похожий объект площадью 146 квадратных метров продается за 114 миллионов рублей.

Материалы по теме:
Обнаженная реальность. О чем снимают документальное кино в России и почему его нужно смотреть
Обнаженная реальность.О чем снимают документальное кино в России и почему его нужно смотреть
1 декабря
«Мы живем в эру упадка духа» Кто снял один из главных хитов авторского кино последних лет и при чем тут Россия
«Мы живем в эру упадка духа»Кто снял один из главных хитов авторского кино последних лет и при чем тут Россия
25 августа

Дом в Грузино в свою очередь унаследует Андрей Ургант — сын Нины Ургант, предположили юристы. Жилье в поселке выдавали артистам, и один из домов получила звезда «Белорусского вокзала».

Народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни у себя дома в Санкт-Петербурге. В 2014 году она рассказала, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о пострадавших в результате взрыва в подмосковном монастыре
Алла Пугачева снялась в мини-платье и удивила поклонников
Треть российских семей не будут отправлять детей в вузы из-за дороговизны
Развеян миф о ночной зарядке смартфона
Определена судьба 100-метровой квартиры Нины Ургант
Женщина обнаружила у мужа любовницу и двух тайных детей
Фанаты напали на проигравших матч футболистов
Раскрыта личность устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре
ФСБ выявила готовивших теракты в России неонацистов
Россия и Казахстан договорились о судьбе «Байконура»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter