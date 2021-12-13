Профессор оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма

Профессор кафедры патологии Гонконгского университета Джон Николлс в беседе с РИА Новости оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма.

По словам специалиста, говорить о степени опасности и контагиозности нового штамма пока рано, однако, если подтвердится, что он так же опасен, как и предыдущие варианты COVID-19, должна быть возможность перенастроить вакцины именно для борьбы с ним.

«Это очень ранний этап исследования, и прямо сейчас мы инкубируем образцы наших респираторных путей, чтобы именно этот вопрос и изучить», — сказал Николлс, выразив надежду, что ученые получат результаты через несколько недель.

Отвечая на вопрос о том, согласен ли ученый с мнением, что омикрон-штамм более заразен, чем предыдущие варианты, он указал, что поступающие из ЮАР эпидемиологические данные подтверждают, что многие лаборатории прямо сейчас будут тестировать передачу нового варианта коронавируса на небольших животных моделях, таких как мыши и хомяки.

Николлс, комментируя вопрос об эффективности вакцинации на фоне распространения омикрон-штамм отметил, что данные показывают, что у вакцинированных пациентов не проявляется довольно устойчивого гуморального иммунного ответа. При этом в Северной Америке считают, что вакцинация уже существующими вакцинами будет намного лучше нежели вообще ее отсутствие.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил будущее «омикрона». Он допустил вытеснение «дельты» новой мутацией COVID-19.