Гинцбург оценил будущее омикрон-штамма

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ответил на вопрос, способен ли омикрон-штамм коронавируса стать преобладающим вариантом инфекции, сообщает РИА Новости.

Гинцбург оценил будущее «омикрона». Он допустил вытеснение «дельты» новой мутацией COVID-19.

«Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет и довольно быстро. Поэтому все возможно», — ответил глава центра Гамалеи на соответствующий вопрос.

Ранее Гинцбург рассказал о вакцине против омикрон-штамма. По его мнению, на данный момент нет оснований менять существующие прививки от COVID-19.

Роспотребнадзор подтвердил два случая омикрон-штамма. Вирус обнаружили у россиян, прилетевших из ЮАР 6 декабря. Тогда штаммы COVID-19 еще у десяти туристов, чьи ПЦР-тесты также дали положительный результат, еще определяли.

Новый штамм под кодом B.1.1.529 зафиксировали в Южной Африке 11 ноября. Единичные случаи также обнаружены в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах.