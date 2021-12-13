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Женщина раскрыла правду о бывшем муже и разрушила его новые отношения

Женщина раскрыла девушке бывшего мужа причину развода и разрушила его новые отношения

Фото: jurien huggins / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как раскрыла правду о бывшем муже его возлюбленной и разрушила их отношения. Она рассказала девушке, что причиной развода стало то, что, узнав о ее беременности, мужчина отказался принимать их общего ребенка.

Автор поста сообщила, что состояла в браке три года, но около двух с половиной лет назад они расстались. «Брак был плохим, я была глупа. Я игнорировала много предупреждающих знаков, потому что была наивна», — поделилась женщина. По ее словам, экс-супруг был вдовцом с детьми, когда они познакомились. «Он постоянно говорил о своей первой жене, повсюду были ее фотографии, все любили ее, для семьи она была практически святой», — объяснила рассказчица.

Героиня истории призналась, что дети мужа ее ненавидели. «Меня постоянно сравнивали с его первой женой, заставляли чувствовать себя так, будто я пытаюсь у нее что-то украсть», — пожаловалась женщина. По ее словам, все встало на свои места, когда она забеременела. «Он показал, что никогда не любил меня и не хотел быть со мной. Он не хотел нашего общего ребенка», — призналась она. По словам рассказчицы, дети ее мужа также были не рады новости. Они сказали героине истории, что ее сын никогда не станет частью семьи.

Позже с женщиной связалась девушка ее бывшего супруга и попросила рассказать, по какой причине они расстались. По словам рассказчицы, она поделилась с девушкой своей историей, после чего та призналась, что дети мужчины также не принимают ее. «Некоторые члены его семьи нашли меня в Facebook и сказали, что это не мое дело, и я не должна была ничего ей рассказывать. По их словам, я разрушила эти отношения», — заключила она.

Однако в комментариях под постом пользователи поддержали автора. Они посчитали, что героиня истории помогла девушке принять правильное решение. Некоторые посоветовали рассказчице заблокировать аккаунты родственников бывшего мужа.

Асель Минбаева
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