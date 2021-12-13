Суд вернул основателю сети клиник «Омикрон» его иск к ВОЗ

Арбитражный суд Московской области вернул иск основателя сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александра Падара, который требовал запретить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) использовать слово «омикрон» для названия нового штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости

Падар утверждал, что употребление слова «омикрон» наносит вред репутации его бизнеса.

Суд пришел к выводу, что истец не обосновал подсудность спора, а также сослался на норму, позволяющую российскому истцу подавать иски о защите деловой репутации к иностранным лицам по месту своего нахождения. Падар зарегистрирован в Красноярске.

Ранее владелец сибирской сети офтальмологических клиник Александр Падар подал в суд на ВОЗ и потребовал, чтобы ей запретили использовать слово «омикрон». По словам основателя клиники, если кто-то умрет от омикрона, то клинику потом вряд ли будут посещать.

Открытие первой клиники «Омикрон» состоялось в Новокузнецке в 2015 году. В настоящее время медучреждения работают в 11 российских городах.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 выявили в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). В ВОЗ признали эту мутацию вызывающей беспокойство. Отмечается, что она может затронуть большое число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами коронавируса.