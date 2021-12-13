Политолог назвал главную «болезнь» постсоветских стран

Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию «Украину.ру» назвал этнический национализм главной болезнью республик бывшего СССР.

По его словам, в настоящее время в этих государствах он преобладает в качестве национальной идеологии. Он сравнил этнический национализм с вирусом, поскольку с течением времени страной отвергаются народы, которые раньше ее населяли, затем тоже самое происходит и соседями, а на последок возникают разногласия среди сограждан.

«Этот фактор играет против сохранения этих государств. Это главная внутренняя проблема. Все остальное — это вопрос выживания этих государств. Они пытаются балансировать между Востоком и Западом, между Евросоюзом и ЕАЭС. Это пытался делать Янукович, и для него это закончилось плохо. У Порошенко тоже была попытка балансировать между Россией и Западом, но только в варварских условиях, в том смысле, что Россия должна сдаться», — отметил политолог.

Эксперт заключил, что, судя по всему, точка отсчета пока не была пройдена, так как страны бывшего СССР продолжают склоняться к западному вектору.

Ранее бывший депутат украинского парламента Олег Царев назвал главную вещь, которая была потеряна после того, как произошел развал СССР. По его мнению, во времена Советского Союза не было разделений людей по национальному признаку — все были одним единым народом.