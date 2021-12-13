Владимир Кириенко возглавил VK

Первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Совет директоров единогласно проголосовал за назначение Кириенко на пост. На посту главы

VK он сменит Бориса Добродеева. Решение вступает в силу незамедлительно. Кириенко известен как специалист в области IT-технологий и цифровой трансформации. «Ростелеком» при Кириенко вошел в рейтинг лучших работодателей страны по версии Forbes. В соответствующем рейтинге 2020 года компания заняла 11 место.

«Совет поддерживает идею Владимира: сохранить VK на первых позициях по охвату и вовлеченности в рунете, а также продолжить повышать уровень технологичности, инноваций и пользовательского опыта. У Владимира большой опыт запуска и успешного развития множества сложных проектов, и мы уверены, что у него есть все нужные качества, чтобы вывести VK на новые высоты», — заявил сооснователь и председатель Совета директоров VK Дмитрий Гришин. Он также поблагодарил Добродеева за достигнутые при его руководстве результаты.

3 декабря сообщалось, что Добродеев покинет свой пост. По его словам, у него много планов: вернуться в USM для работы с цифровыми активами, в том числе AliExpress Россия, а также запустить глобальный венчурный фонд. Он добавил, что в ближайшее время сосредоточится на том, чтобы сделать переходный период максимально гладким для акционеров, спокойным для команды и незаметным для миллионов пользователей.