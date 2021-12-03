Борис Добродеев покинет пост гендиректора VK

Генеральный директор VK Борис Добродеев покинет свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Тем не менее, он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел», — говорится в сообщении.

По информации VK, компания была уведомлена об изменениях в акционерной структуре АО« МФ Технологии», в результате которых АО «Согаз» станет АО МФТ, а USM и «Мегафон» выйдут из состава акционеров.

Добродеев в свою очередь заявил, что у него много планов: вернуться в USM для работы с цифровыми активами, в том числе AliExpress Россия, а также запустить глобальный венчурный фонд. «Но в ближайшее время я сосредоточусь на том, чтобы плавно передать дела и сделать переходный период максимально гладким для акционеров, спокойным для команды и незаметным для миллионов наших пользователей», — добавил он.