Россия стала продавать за рубеж больше водки и машин

Экспорт водки из России в январе-октябре в денежном выражении вырос на 12,3 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года (до 127,7 миллиона доллара), об этом говорится на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Поставки водки в натуральном выражении составили 1,859 миллиарда декалитров (плюс 5,6 процента). Кроме того, экспорт легковых автомобилей из России за этом период увеличился на 42,3 процента, а в денежном выражении составили 1,159 миллиарда долларов (плюс 50,1 процента). При этом объем импорта легковых автомобилей в Россию увеличился на 55,5 процента в годовом выражении (до 288,3 тысячи штук).

Кроме того, Россия стала продавать больше электроэнергии. Объем экспорта составил 937,2 миллиона долларов, что в 2,4 раза больше, чем за десять месяцев 2020 года. Также в материалах ФТС отмечается, что поставки российского алюминия за 10 месяцев выросли вдвое, а экспорт сжиженного природного газа (СПГ) увеличился на 4,4 процента (до 59,6 миллиона кубометров). Поставки калийных удобрений взлетели на 28 процентов.

В октябре Россия поставила за границу рекордный объем вакцин для людей. С начала 2021 года экспорт основного «вакцинного кода», резко выросшего после начала отгрузок препарата против коронавируса «Спутника V», превысил 1,2 миллиарда долларов