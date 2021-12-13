Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Волочкова послала известного комика и обругала Большой театр

Балерина Анастасия Волочкова обругала Большой театр и послала комика Бухарова
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова посетила YouTube-шоу «Бар в большом городе», в ходе которого послала известного стендап-комика Владимира Бухарова и обругала Большой театр. Об этом пишет Starhit.

Отмечается, что Волочкова вела себя чересчур вызывающе. Она не давала остальным гостям программы сказать ни слова, однако в определенный момент им удалось высказаться. Звезда стендап-комедии Бухаров поделился историей о том, как к нему приставала неадекватная пьяная девушка, которая оказалась балериной. Та не отпускала юмориста домой, и ему пришлось отбиваться от нее.

Рассказ комика возмутил Волочкову. «Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина, находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Вместо того чтобы уложить ее в постель, накрыть пледом, ты сидишь и рассказываешь вот это все? Да пошел ты! Ты некрасиво сделал», — сказала балерина.

Спустя некоторое время она начала говорить о Большом театре: «Эти уроды из Большого театра хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку, а выперли в королевский Альберт-холл в Лондоне. Меня взяли туда танцевать (...) А Большой театр продолжают разваливать».

В Starhit подчеркнули, что авторы YouTube-шоу были настолько недовольны съемками, что решили не выкладывать выпуск в свободном доступе. Видео появилось в закрытой части канала и доступно только по платной подписке.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
УЕФА проведет повторную жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Стилисты предложили удобную замену пяти нелепым трендам 2022 года
Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
Волочкова послала известного комика и обругала Большой театр
Омикрон-штамм коронавируса выявили в Китае
Старые автомобили оказались гораздо выгоднее новых
Пассажир самолета напал на бортпроводника во время полета и попал на видео
Рекрутер рассказал о самых невостребованных профессиях через 10 лет
Россиянам рассказали о росте пенсий выше уровня инфляции
Россия запустила «Протон-М»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter