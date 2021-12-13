Волочкова послала известного комика и обругала Большой театр

Российская балерина Анастасия Волочкова посетила YouTube-шоу «Бар в большом городе», в ходе которого послала известного стендап-комика Владимира Бухарова и обругала Большой театр. Об этом пишет Starhit.

Отмечается, что Волочкова вела себя чересчур вызывающе. Она не давала остальным гостям программы сказать ни слова, однако в определенный момент им удалось высказаться. Звезда стендап-комедии Бухаров поделился историей о том, как к нему приставала неадекватная пьяная девушка, которая оказалась балериной. Та не отпускала юмориста домой, и ему пришлось отбиваться от нее.

Рассказ комика возмутил Волочкову. «Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина, находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Вместо того чтобы уложить ее в постель, накрыть пледом, ты сидишь и рассказываешь вот это все? Да пошел ты! Ты некрасиво сделал», — сказала балерина.

Спустя некоторое время она начала говорить о Большом театре: «Эти уроды из Большого театра хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку, а выперли в королевский Альберт-холл в Лондоне. Меня взяли туда танцевать (...) А Большой театр продолжают разваливать».

В Starhit подчеркнули, что авторы YouTube-шоу были настолько недовольны съемками, что решили не выкладывать выпуск в свободном доступе. Видео появилось в закрытой части канала и доступно только по платной подписке.