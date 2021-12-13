Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Совет Государственной Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, в понедельник, 13 декабря, на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры выступил с инициативой снять с рассмотрения законопроект №17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Все единогласно поддержали данное предложение, уточнил Володин.

Как отметил председатель Госдумы, российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что опрометчивые решения, ограничивающие права граждан и создающие дополнительные проблемы для людей, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении данного вопроса, заключил спикер нижней палаты парламента.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что законопроект о QR-кодах на транспорте, отправленный на доработку, в настоящее время не может гарантировать отсутствие негативных последствий для россиян. Таким образом он объяснил необходимость доработки закона.

