Песков объяснил необходимость доработки проекта о QR-кодах на транспорте

Законопроект о QR-кодах на транспорте, который был отправлен на доработку, в настоящее время не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан. Так необходимость его корректировки объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, с самого начала «Единая Россия» заняла довольно жесткую позицию по данному вопросу. Вместе с правительством и Минтрансом они погружались в детали, позже стало ясно, что это действительно очень сложный законопроект. Чтобы избежать негативных последствий, было принято решение снять его с рассмотрения, добавил Песков.

На вопрос о том, не намерен ли российский лидер, обладающий правом законодательной инициативы, предложить свои изменения данного документа, представитель Кремля ответил, что сначала необходимо дождаться результатов работы экспертов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Решение о введении цифровых пропусков о вакцинации от коронавируса или наличии антител на поездах дальнего следования и авиарейсах будет рассмотрено на Совете Государственной Думы в понедельник, 13 декабря.

