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Россиянин захотел продать общественный туалет за пять миллионов рублей

На «Авито» появилось объявление о продаже общественного туалета возле Кремля в Астрахани

Скриншот: Авито

На российской торговой площадке «Авито» появилось объявление о продаже общественного туалета в центре Астрахани, возле Кремля. Помещение площадью 100 квадратных метров автор описания захотел реализовать за 5,5 миллиона рублей.

Судя по фото, объект в неидеальном состоянии и расположен ниже уровня земли. Продавцом выступает некий Андрей. Туалет на улице В. Тредиаковского построили прямо у стен исторической крепости, рядом с Артиллерийской башней. Поблизости находятся Братский сад и сквер Ульяновых.

«Продам помещение свободного назначения, использовалось под туалеты. В центре города, вблизи входа в астраханский Кремль», — говорится в описании.

Осенью 2020-го российская журналистка Ксения Собчак раскритиковала общественный туалет в Троице-Сергиевой лавре — мужском монастыре в подмосковном Сергиевом Посаде. Знаменитость назвала туалет «платным "очком", где 15 рублей принимают через PayPal по карте». При этом сама лавра журналистке понравилась.

Нина Ташевская
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