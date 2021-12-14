Легендарный инвестор дал совет желающим заработать россиянам

Легендарный инвестор, основатель инвесткомпании Mobius Capital Partners Марк Мобиус дал совет желающим заработать на биржевой торговле россиянам, передает корреспондент «Ленты.ру» с онлайн-брифинга с участием Мобиуса.

По словам финансиста, российским инвесторам, как институциональным, так и розничным, не стоит работать только лишь на местном рынке. «Они должны присутствовать на рынках США, Европы и, конечно, на развивающихся рынках. Именно развивающиеся рынки — лучшее место для заработка», — отметил Мобиус.

Лучшим направлением для инвестиций в 2022 году он назвал Индию, власти которой проводят структурные реформы. В портфеле Mobius Capital Partners, по словам инвестора, есть активы из Турции, Индонезии, Тайваня, Вьетнама, ЮАР и других развивающихся стран. Так, фонд инвестировал в турецкую IT-компанию, зарабатывающую в иностранной валюте и несущей расходы в лире, что позволяет ей нивелировать потери от ослабления турецкой валюты.

Мобиус получил известность за счет вложений в компании развивающихся стран. Своей лучшей инвестицией он называет покупку акций тайваньского производителя микросхем TSMC.

