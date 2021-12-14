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Аренда жилья в России подорожала почти на треть

«Известия»: цены на арендное жилье в России выросли за год до 31 процента

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Арендное жилье в России подорожало за год почти на треть. Об этом рассказал руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин, передает газета «Известия».

Так, стоимость аренды жилья с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го выросла на 31 процент. Средние ставки по стране достигли 23 тысяч рублей в месяц. По данным директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, больше всего подорожали однокомнатные квартиры в Москве (60,5 процента), Казани (44,3 процента), Санкт-Петербурге (33,5 процента), Екатеринбурге (28,6 процента) и Челябинске (22,1 процента).

При этом ставки могут подняться еще на 10-15 процентов, отметили аналитики. В частности, на цены может повлиять принятие законопроекта Минстроя о создании государственной информационной системы (ГИС). В ней необходимо будет регистрировать все сделки.

В самом ведомстве недавно объяснили, что ГИС создают для повышения прозрачности рынка аренды, обеспечения защиты прав как арендодателей, так и арендаторов, безопасности и сохранности инвестиций. Платформа с момента создания будет на 100 процентов принадлежать государству.

Марина Совина
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