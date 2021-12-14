Нарисованные фломастером брови прославили блогершу в сети

Девушка сходила на процедуру окрашивания бровей в салон красоты, показала неудачный результат и прославилась в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Сидней Вой (Sydney Woy) объяснила, что решила скорректировать форму и придать бровям темный оттенок в салоне красоты. Однако блогерша осталась недовольна процедурой и сняла получившийся результат на камеру.

В ролике видно, что ее брови приобрели четко очерченный контур и темно-коричневый цвет. «Скажите мне, почему они выглядят так, будто нарисованы фломастером? Надеюсь, мой следующий вдох окажется последним», — сказала Вой.

Ролик стал вирусным и набрал восемь миллионов просмотров и 540,8 тысячи лайков. Пользователи сети порекомендовали блогерше способы смыть краску с лица. «Какой кошмар. Попробуй перекись водорода», «Нанеси на них зубную пасту», «Жидкость для снятья лака может тебе помочь», «Постарайся оттереть краситель спиртом», — писали они.

Ранее в декабре девушка окрасила брови за 588 рублей и осталась с логотипами Nike на лице. На размещенных в сети кадрах Грейс Хейган (Grace Hagan) объяснила, что решила сходить на процедуру в своем родном городе, название которого не указано. «Я попросила до конца смыть краску с лица, но мастер сказала, что уже сделала это. Я вышла из салона и поняла, что не стоило ожидать большего за восемь долларов. Теперь я не могу это смыть — мои брови похожи на логотип Nike», — поделилась она.