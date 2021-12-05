Девушка окрасила брови за 588 рублей и осталась с логотипами Nike на лице

Жительница Нью-Йорка сходила на процедуру окрашивания бровей в бюджетный салон красоты и показала неудачный результат. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Грейс Хейган (Grace Hagan) объяснила, что решила сходить на маникюр в своем родном городе, название которого не указано. После процедуры мастер предложила американке дешево окрасить брови. Хейган отметила, что цена в восемь долларов (588 рублей) показалась ей странной, поскольку в Нью-Йорке за аналогичную услугу она платит 50 долларов (3600 рублей).

Несмотря на это, девушка согласилась на окрашивание, однако после сеанса она увидела в зеркале, что ее брови стали чересчур темными. «Я попросила до конца смыть краску с лица, но мастер сказала, что уже сделала это. Я вышла из салона и поняла, что не стоило ожидать большего за восемь долларов. Теперь я не могу это смыть — мои брови похожи на логотип Nike», — поделилась она.

Ролик стал вирусным и набрал 10,2 миллиона просмотров и 803,9 тысячи лайков. «Пользователи сети поддержали Хейган в комментариях под публикацией. «Не переживай, ты выглядишь не так уж и плохо!», «Со мной тоже такое было, краска скоро смоется, не бойся», «Не волнуйся, через пару дней брови станут нормальными», «Попробуй протереть кожу спиртом или жидкостью для снятия лака», — писали они.

Ранее в декабре девушка окрасила брови в домашних условиях и не смогла смыть краску с лица. На размещенных в сети кадрах Бэт (Beth) объяснила, что на протяжении нескольких лет она самостоятельно красит брови. Однако во время последней процедуры девушка случайно передержала краситель дольше положенного времени, и он въелся в ее кожу.