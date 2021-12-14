Раскрыта причина разного расположения пуговиц на мужской и женской одежде

Пользователи сети раскрыли истинную причину разного расположения пуговиц на мужской и женской одежде. Соответствующий пост появился на портале Quora.

По словам студента Квинслендского университета Алекса Фишера (Alex Fisher), пуговицы на мужских вещах расположены преимущественно с правой стороны, поскольку в древности это облегчало воинам доступ к оружию. Большинство мужчин держали свои мечи в правой руке, поэтому им нужно было быстро расстегнуть рубашку, чтобы приступить к дуэли.

Он добавил, что у большинства людей правая рука является ведущей. В связи с этим женщины держат своих младенцев в левой руке, чтобы свободно выполнять посторонние действия. Таким образом, женскую одежду начали конструировать так, чтобы ее можно было свободно застегивать и расстегивать правой рукой.

Кроме того, пользователь подчеркнул, что несколько столетий назад по правилам этикета женщины должны были ездить на лошадях боком, перекинув обе ноги на правую сторону лошади. Поэтому расположение пуговиц слева на женской одежде не позволяло ветру раздувать ткань и оголять зону декольте во время верховой езды.

Юзерша с никнеймом The Atlantic, в свою очередь, предположила, что различие в расположении пуговиц возникло во времена правления Наполеона Бонапарта. По ее словам, он регулярно позировал для портретов, положив руку под рубашку. В связи с этим многие женщины подшучивали над ним и повторяли его коронную позу ради смеха. Тогда Бонапарт приказал производить женскую одежду с пуговицами на левой стороне, чтобы прекратить череду издевательств.

Основательница бренда женской одежды Elizabeth & Clarke Мелани Мур (Melanie Moore) тоже озвучила свою теорию: «Пуговицы были изобретены в XIII веке. Они, как и большинство новых технологий, были очень дорогими. Богатые женщины в те времена одевались не самостоятельно — их собирала горничная. Поскольку большинство людей были правшами, расположение пуговиц на левой стороне облегчало стоящему напротив человеку задачу застегнуть платье».

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