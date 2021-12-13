Стилисты предложили удобную замену пяти нелепым трендам 2022 года
Редакторы модного портала Who What Wear нашли достойную замену пяти нелепым модным трендам 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Стилисты проанализировали показы весенне-летних коллекций 2022 года, а также фото модных блогеров в Instagram, и предложили альтернативу популярным, но непрактичным тенденциям, которые будут актуальны в будущем году. Так, вместо вернувшихся из 2000-х джинсов на низкой посадке эксперты советуют приобретать брюки с завышенной талией. По их словам, такая модель будет уместна в гардеробе в любое время.
Кроме того, вместо микросумок рекомендуется присмотреться к вместительным сумкам-тоут, в то время как неудобные ботфорты на каблуках длиной до бедер следует заменить полуботинки на невысоком каблуке. Отмечается, что такую обувь легко сочетать с разными образами, в отличие от первого варианта.
По словам специалистов в области моды, популярные среди блогеров трикотажные топы с вырезами в области декольте и тонкими лямками можно заменить на комфортные топы из такого же материала, но с квадратным декольте и длинными рукавами.
В то же время вместо частично обнажающего грудь кардигана в духе бренда Jacquemus стилисты советуют покупать классические модели на пуговицах. При этом стоит делать выбор в пользу ярких или пастельных цветов и разных фактур.
В августе журналистка портала Who What Wear поделилась способом выглядеть дорого без больших затрат. Максин Эггенбергер заявила, что для такой цели идеально подойдут трикотажные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные наряды смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.