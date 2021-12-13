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Стилисты предложили удобную замену пяти нелепым трендам 2022 года

Стилисты Who What Wear: неудобные ботфорты можно заменить на полуботинки в 2022 году

Фото: @eniswardrobe

Редакторы модного портала Who What Wear нашли достойную замену пяти нелепым модным трендам 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты проанализировали показы весенне-летних коллекций 2022 года, а также фото модных блогеров в Instagram, и предложили альтернативу популярным, но непрактичным тенденциям, которые будут актуальны в будущем году. Так, вместо вернувшихся из 2000-х джинсов на низкой посадке эксперты советуют приобретать брюки с завышенной талией. По их словам, такая модель будет уместна в гардеробе в любое время.

Кроме того, вместо микросумок рекомендуется присмотреться к вместительным сумкам-тоут, в то время как неудобные ботфорты на каблуках длиной до бедер следует заменить полуботинки на невысоком каблуке. Отмечается, что такую обувь легко сочетать с разными образами, в отличие от первого варианта.

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1 февраля

По словам специалистов в области моды, популярные среди блогеров трикотажные топы с вырезами в области декольте и тонкими лямками можно заменить на комфортные топы из такого же материала, но с квадратным декольте и длинными рукавами.

В то же время вместо частично обнажающего грудь кардигана в духе бренда Jacquemus стилисты советуют покупать классические модели на пуговицах. При этом стоит делать выбор в пользу ярких или пастельных цветов и разных фактур.

В августе журналистка портала Who What Wear поделилась способом выглядеть дорого без больших затрат. Максин Эггенбергер заявила, что для такой цели идеально подойдут трикотажные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные наряды смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.

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Айсель Эюбова
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