Журналистка раскрыла способ выглядеть «дорого» без затрат

Журналистка портала Who What Wear Максин Эггенбергер (Mazine Eggenberger) раскрыла способ выглядеть «дорого» без больших трат на одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Модный эксперт дала рекомендации по поводу покупки вещей для предстоящего холодного времени года. Специалистка посоветовала читателям обратить внимание на вязаные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти, которые представлены в ассортименте многих люксовых и масс-маркетовых брендов.

По мнению Эггенбергер, подобные наряды смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды. Она составила подборку вязаных костюмов разной ценовой категории, кроя, цветов и опубликовали ее на сайте платформы.

Выяснилось, что подобные вещи представлены в линейках таких известных марок, как Mango, H&M, Zara и Arket, а также The Frankie Shop, The Elder Statesman, Sunday Luxe, Karen Millen, Allude, Remain Birger Christensen, Skims и других.

«Замените джоггеры вязаными брюками и будете выглядеть так, будто вы тщательно продумывали свой образ. При этом такой наряд не уступает спортивным костюмам в плане комфорта», — заключила автор материала.

В марте другая стилистка раскрыла способ выглядеть «дорого» в дешевых вещах. Мария Хацистефанис (Maria Hatzistefanis) объяснила, что можно одеваться в стиле европейских модных домов с помощью недорогой одежды из масс-маркета. Так, чтобы выглядеть, как модель итальянского бренда Prada, женщина надела темную широкую майку, спортивные штаны в тон и туфли на каблуке с острым носом.