Стилистка раскрыла способ выглядеть «дорого» в дешевых вещах

Стилистка и основательница косметического бренда Rodial Beauty раскрыла способ выглядеть «дорого» в дешевых вещах. Серия роликов появилась в ее TikTok-аккаунте.

Мария Хацистефанис (Maria Hatzistefanis) объяснила, что можно одеваться в стиле европейских модных домов с помощью недорогой одежды из масс-маркета. Так, например, чтобы выглядеть, как модель итальянского бренда Prada, героиня надела темную широкую майку, спортивные штаны в тон и туфли на каблуке с острым носом. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и большая кожаная сумка.

Для наряда в стиле французской марки Yves Saint Laurent блогерша использовала черные виниловые легинсы, кружевное боди, пиджак, золотое колье и ремень с крупной пряжкой. Образ в духе парижской компании Dior Хацистефанис воссоздала с помощью серой футболки, черной широкой юбки длины миди, пиджака, пояса, туфлей на каблуке и солнечных очков.

Девушка заверила, что большую часть использованной одежды она купила в дешевых интернет-магазинах, таких как Asos, Ebay и Primark.

Подписчики предпринимательницы поблагодарили ее в комментариях под видео. «Очень здорово! Спасибо, что поделились! У вас самый лучший стиль!», «Это замечательные образы. Так просто и, в то же время, модно», «Как же здорово выглядеть дорого в дешевой одежде!», «Идеально», «Отлично выглядите!» —писали они.

В октябре 2020 года поклонница королевской семьи воссоздала образы Кейт Миддлтон с помощью дешевой одежды из масс-маркета. Американская блогерша Джен Брэдли (Jen Bradley) рассказала, что впервые повторила образ герцогини, когда случайно наткнулась на реплику платья люксового бренда Diane Von Furstenberg из гардероба Миддлтон. С того момента Брэдли стала регулярно просматривать фотографии ее публичных выходов, чтобы выяснить, где были куплены наряды.