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В Совфеде отреагировали на просьбу Кличко о поставках нового оружия на Украину

Сенатор Цеков: любое новое оружие на Украине усугубит ситуацию в Донбассе
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на слова мэра Киева Виталия Кличко о том, что Украина не хочет войны, и назвал их враньем. Просьба украинского градоначальника к новому правительству Германии одобрить поставки вооружения на Украину не должна быть удовлетворена, поскольку любое новое оружие на Украине будет использовано для войны в Донбассе и только усугубит ситуацию, считает сенатор.

Ранее Виталий Кличко заявил изданию Bild, что новое правительство Германии должно оказать поддержку Украине и одобрить поставки ей вооружения. Кличко заверил, что Украина не хочет войны, но хочет мира. «Мы не позволим России вернуть нас в советскую империю, в которой народ Украины не хочет быть», — подчеркнул украинский политик. «Мы европейская страна, которая нуждается в европейской поддержке больше, чем когда-либо!» — резюмировал Кличко.

Это ложь

Когда мэр Киева заявляет, что Украина не хочет войны, а хочет мира, он откровенно врет, считает российский сенатор. Цеков подчеркнул, что оружие Украине нужно, чтобы решить проблему Донбасса силовым путем.

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«Это очевидно для всех, в том числе и для Кличко. Ему надо показать себя патриотом перед украинскими нациками, вот он и делает подобные заявления. Оружие, которое есть на Украине, никак не способствовало миру. Оно было использовало для войны на Донбассе и используется до сих пор. Любое новое оружие ситуацию только усугубляет и порождает надежды определенной части украинского руководства на решение проблемы Донбасса силовым путем», — высказался член профильного комитета Совфеда.

Он выразил надежду, что нынешнее правительство Германии сохранит то же отношение к этому вопросу, что и предыдущее. «Я знаю, что правительство [бывшего канцлера Ангелы] Меркель отказывалось поставлять оружие, и это правильно. Надеюсь на преемственность в этом вопросе», — пояснил Цеков.

Ранее заместитель главы Киевской государственной городской администрации Андрей Крищенко сообщил, что в ближайшие недели жителей украинской столицы подготовят к «возможному вторжению России». Он заявил, что киевляне должны быть «морально и психологически» готовы к подобному сценарию, и предупредил их о грядущих учениях с сиренами.

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Виктория Немис
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