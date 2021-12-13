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Киевлян подготовят к «возможному вторжению России»

Замглавы КГГА Крищенко: жителей Киева подготовят к российскому вторжению

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ближайшие недели жителей Киева подготовят к «возможному вторжению России». Об этом заместитель главы Киевской государственной городской администрации (КГГА) Андрей Крищенко рассказал в интервью изданию «Бабель».

Он заявил, что киевляне должны быть «морально и психологически» готовы к подобному сценарию. «Надо понимать, где находится ближайшее укрытие — бомбоубежище, объект двойного назначения или подходящий подвал, паркинг, метрополитен. Под рукой должна быть удобная одежда, которую можно быстро надеть и выбежать», — пояснил Крищенко.

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По словам замглавы КГГА, для этого в ближайшие две недели жителей украинской столицы будут информировать о грядущих учениях, после чего начнут включать сирены и проводить тренировочные мероприятия, «чтобы люди без паники понимали, что делать».

В декабре американские СМИ со ссылкой на источники в разведке США сообщали, что Россия якобы готовит нападение на Украину в первые недели 2022 года.

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что в начале 2022 года Москва планирует вторгнуться на украинскую территорию и уже перебросила для этого на границу 92 тысячи военнослужащих.

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Георгий Нестеров
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