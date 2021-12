Американская разведка спрогнозировала вторжение России на Украину в 2022 году

В США заявили, что Россия готовит наступление на Украину в первые недели 2022 года. Об этом со ссылкой на источники в американской разведке написали The Associated Press (AP) и The Washington Post.

По данным разведки, во вторжении могут быть задействованы до 175 тысяч российских военных, половина из которых уже находится на границе с Украиной. Отмечается, что Россия в ближайшее время готовится перебросить у украинской границе 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и прочей техникой.