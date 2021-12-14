В аэропорту Колумбии устроили теракт

Два взрыва произошли в аэропорту города Кукута в Колумбии на границе с Венесуэлой. Об этом пишет издание EL TIEMPO.

В результате погибли два сотрудника полиции и смертник, приведший в действие первую бомбу. В настоящий момент все рейсы приостановлены.

По словам очевидцев, взрывы были настолько сильными, что пострадали соседние с аэропортом строения. Так, у некоторых зданий выбиты стекла.

Местные власти сообщают, что первый взрыв произошел у ограждения аэропорта. Предполагается, что так злоумышленники хотели отвлечь внимание полиции и прорваться на территорию аэропорта. Сотрудники правоохранительных органов погибли в результате второго взрыва, произошедшего в том же месте.